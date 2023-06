Shah Rukh Khan के फैंस ने 'मन्नत' के सामने रचा इतिहास! इस मामले में बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीडियो वायरल

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Fans Made Guinness World Record: जब शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था तो वह एक आम इंसान थे, लेकिन आज वह उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं।

बांद्रा में स्थित शाह रुख खान का आशियाना 'मन्नत' उनके चाहने वालों का फेवरेट स्पॉट है, जहां हर दिन किंग खान की एक झलक पाने के लिए लोग तपती धूप में खड़े रहते हैं। शाह रुख भी अपने फैंस को अक्सर सरप्राइज देने के लिए घर की बालकनी में आकर उनका अभिवादन करते हैं।

10 जून 2023 को शाह रुख खान के बंगले 'मन्नत' के बाहर एक बार फिर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसने इतिहास रच दिया। दरअसल, इस साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में से एक शाह रुख स्टारर फिल्म 'पठान' का 18 जून 2023 को स्टार गोल्ड पर वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला है। ऐसे में स्टार गोल्ड ने SRK के फैंस के साथ इतिहास रचने का फैसला किया।

स्टार गोल्ड ने शाह रुख खान के फैंस को एक मंच पर लाने का फैसला किया, जो एतिहासिक बन गया। मीडिया की मौजूदगी में शाह रुख खान के 300 फैंस ने SRK के आइकॉनिक पोज को रिक्रिएट किया और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया।

स्टार गोल्ड ने ये मेगा इवेंट शाह रुख के बंगले 'मन्नत' के बाहर शनिवार को दोपहर में आयोजित किया था, जहां SRK के 300 फैंस उनके साथ ये पोज करने के लिए बेकरार दिखे। तपती धूप में बेफिक्री के साथ 300 फैंस ने एक साथ किंग खान का आइकॉनिक पोज करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया।

शाह रुख खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें किंग खान को फैंस के साथ आइकॉनिक पोज करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान एक्टर ने 'पठान' के गाने 'झूमे जो पठान' का हुक-स्टेप भी किया। उन्होंने फैंस को हाय-हैलो कहकर उन्हें फ्लाइंग किस भी दिया।

Shah Rukh Khan's stardom shines bright from Mannat's terrace, captivating hearts with effortless charm and timeless charisma @NeonMan_01 @neuzboy pic.twitter.com/pAreUoEylG— srkian (@ArmyDemonation) June 10, 2023