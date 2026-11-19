एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड में आप पॉप इंडियन और चटपटे गाने भले ही कितने सुन लें लेकिन जो मजा सूफी गानों में होता है वो बॉलीवुड स्टाइल में कभी नहीं आ सकता। इसको पसंद करने वाले दर्शक भी बेहद अलग होते हैं।

इस बीच सूफी सिंगर सतिंदर सरताज (Satinder Sartaj) का एक गाना इन दिनों काफी ट्रेंडिंग में बना हुआ है। उनका ये गाना दो महीने पहले रिलीज हुआ था लेकिन यूट्यूब ग्लोबल चार्ट पर ये अभी भी नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। हम बात कर रहे हैं 'गुजारिश' (Guzarish) गाने की। इस गाने को अभी तक 107 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।

दो महीने पहले रिलीज हुआ था वीडियो 'गुजारिश' पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज का रोमांटिक गाना है, जिसमें उनकी शायरी, सूफियाना अंदाज और इमोशनल संगीत को दुनियाभर में प्यार मिल रहा है। गाने के गीतकार और संगीतकार भी खुद सतिंदर सरताज ही हैं। यह 2015 में आया था लेकिन दो महीने पहले इसका वीडियो रिलीज किया गया जिसके बाद इसे और भी पॉपुलैरिटी मिली। सोशल मीडिया पर लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर रील्स बना रहे हैं।

इस गाने की सबसे खास लाइन - 'हमें चिट्ठियां मिली हैं माहताब से, कोई बच नहीं पाएगा शबाब से' कुछ ऐसी लगती है मानों सीधे दिलों के तार छेड़ रही हो। बता दें कि सतिंदर ने इस गीत को केवल गाया ही नहीं गया है, बल्कि इसके बोल लिखने और इसकी धुन तैयार करने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है।

अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही इसे पंजाबी गीतों कि श्रेणी में रखा गया हो लेकिन इसके बोलों में क्लिष्ट और खूबसूरत उर्दू शब्दों का भारी इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से ये गाना और भी खूबसूरत लगता है। गोल्डी सोहल ने इसे प्रोड्यूस किया है और टी सीरीज ने अपने बैनर तले इसे रिलीज किया।