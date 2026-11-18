एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अभिजीत भट्टाचार्य ने 90 के दौर के सबसे मशहूर सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक ऐसे यादगार गाने दिए हैं, जिन पर आज भी लोग काफी झूमते हैं। अभिजीत भट्टाचार्य की सुरीली आवाज में गाया स्वैग से भरा एक यादगार गीत इन दिनों इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है।

27 साल पुराने इस रोमांटिक गीत पर लोग जमकर रील्स बना रहे हैं। ये 90s का वो गाना है, जो रातों-रात काफी पॉपुलर हुआ था और जिसे गाकर देशभर के लड़कों ने 90 के दौर में अपनी पसंदीदा लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश की थी।

27 साल बाद लोगों की जुबान पर चढ़ा ये गाना अभिजीत भट्टाचार्य (Abhijeet Bhattacharya Songs) की आवाज में गाए जिस सुपरहिट की बात हम अपने इस लेख में कर रहे हैं वह रोमांटिक स्टार शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना पर फिल्माया गया था। इस सदाबहार गाने के लिरिक्स थे 'वो लड़की जो सबसे अलग है' (Wo Ladki Jo Sabse Alag Hai Song)।

गाने में शाह रुख खान को पहली नजर में ही ट्विंकल खन्ना इतनी पसंद आ जाती हैं कि वो उन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में स्वैग दिखाते हुए स्टाइल में डांस करते हैं। इंप्रेस होने की जगह एंड में ट्विंकल उन्हें थप्पड़ मार देती हैं।

1999 में रातोंरात हुए इस वायरल गाने को जहां अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी सुरीली आवाज में गाया, तो वहीं इसका म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था। गाने के शानदार लिरिक्स समीर अंजान ने लिखे थे। शाह रुख खान की सबसे यादगार फिल्म का गाना शाह रुख खान की कई ऐसी फिल्में हैं, जो उस समय पर बॉक्स ऑफिस पर भले ही हिट न हुई हो, लेकिन आज वह कल्ट फिल्मों में शुमार हो चुकी हैं। 27 साल पहले रिलीज हुआ 'वो लड़की जो सबसे अलग है' गाना भी उनकी ऐसी ही फिल्मों में शुमार बादशाह (Baadshah) का है, जिसमें वह एक जासूस बने थे।