एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बतौर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) ने हिंदी सिनेमा के कई यादगार गीत गाए हैं, पिछले चार दशकों से अपनी मधुर आवाज से सानू दा श्रोताओं के दिलों को सुकून पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको कुमार सानू द्वारा गाए गए 19वीं सदी का सबसे दर्द भरे गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे 28 साल पहले सिनेमा जगत में रिलीज किया गया था।

अभिनेता गोविंदा की एक क्लट क्लासिक फिल्म से नाता रखना वाला ये गाना बॉलीवुड का बेस्ट एवर सैड सॉन्ग भी माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस लेख में कौन से गीत के बारे में बात की जा रही है।

19वीं सदी का दर्द भरा गीत 90 का दशक कुमार सानू द्वारा गाए गए शानदार गीतों के लिए याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने ऐसे कई गाने गाए थे, जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल रहते हैं। रोमांटिक गानों के लिए अलावा सैड सॉन्ग्स के मामले में भी सानू दा कोई मुकाबला नहीं रहा और इसी आधार पर उन्होंने गोविंदा की फिल्म नसीब का कल्ट गीत- शिकवा नहीं किसी से... (Shikwa Nahin Kisi Se) गाया था, जो 19वीं सदी का सबसे दर्द भरा गीत माना जाता है।

बात की जाए नसीब फिल्म के इस गीत की मेकिंग के बारे में तो कुमार सानू की गायिकी के अलावा इसे कल्ट क्लासिक बनाने में संगीतकार नदीम और श्रवण की जोड़ी ने मिलकर अपनी संगीत के धुनों से अहम योगदान दिया था। इसके अलावा मशहूर गीतकार समीर ने अपने दर्द भरे बोल के दम पर इसे सॉन्ग को यादगार बनाया। इस तरह से शिकवा नहीं किसी से... बनकर रेडी हुआ।