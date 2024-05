'बाहुबली' के बाद 'सिकंदर' का खून बहाएंगे 'कटप्पा', सलमान खान की फिल्म में सत्यराज निभा रहे ये किरदार

एआर मुरुगादॉस के निर्देशन में बनने वाली 'सिकंदर' का एलान हो चुका है। साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस्ड करेंगे। सलमान खान फिल्म के लीड एक्टर हैं। चर्चा है कि वह अपने सभी रोल खुद ही करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच फिल्म के विलेन का नाम भी सामने आ गया है। वह कोई और नहीं, बल्कि सत्यराज निभाएंगे।

टाइम्स नाऊ की रिपोर्ट में इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई है। सत्यराज ने पुष्टि की है कि वह सलमान खान की मूवी में एक विलेन का रोल कर रहे हैं। 'मैं सलमान खान का विलेन हूं।'

The villain of #Salmankhan's - Telugu actor SathyaRaj (Katappa).

👌

This movie of Salman Khan is a sure blockbuster, 🔥

This movie will achieve huge success with the characters of this film. All the characters of this film are looking strong. 👌💯💪#SikandarOnEid2025#Sikandar pic.twitter.com/tQfL22aXwS— EᑎTEᖇ10🧢 (@Enter10ON) May 26, 2024