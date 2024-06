Sarfira Song: रिलीज हुआ 'सरफिरा' का पहला गाना 'मार उड़ी', अक्षय कुमार ने दिखाया आम आदमी का जिद्दी अंदाज

अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर सरफिरा के लेटेस्ट ट्रैक की रिलीज की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "दिल है ये बावरा, लड़ने से कब डरता है…।" उन्होंने ये भी लिखा, "जब जिंदगी कोई चुनौती देती है, तो बस उसकी आंखों में देखो और मार उड़ी!! गाना रिलीज हो गया है। अब सरफिरा होने का वक्त आ गया है। 12 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है।"

यह भी पढ़ें- Sarfira: इस बार 'सरफिरा' होगा अक्षय कुमार का अंदाज, एक्टर ने की नए प्रोजेक्ट की घोषणा, रिलीज डेट आउट

दिल है ये बावरा,

लड़ने से कहाँ डरा…

When life throws a challenge, just look it in the eye and #MaarUdi !! Song out now : https://t.co/ijQL35dcTv

It’s time to be #Sarfira

See you in theatres.

July 12.— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 24, 2024