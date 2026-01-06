मोहम्मद रफी के लिए लिखा गया था गाना, बाद में Kishore Kumar की आवाज में हुआ अमर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पुराने जमाने यादगार नगमों में ज्यादातर आवाज किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की सुनने को मिलती है। बेशक आज ये दोनों हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनके शानदार गीतों को आज भी सुना जाता है। रफी साहब और किशोर दा असल जिंदगी में काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे।
आज हम आपको इन दोनों से जुड़ा एक रोचक किस्सा बताने जा रहे हैं, जब एक गाना को मोहम्मद रफी के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में इस गीत की आवाज किशोर कुमार बने और ये सॉन्ग मौजूदा समय में भी बेस्ट सैड सॉन्ग की कैटेगरी में आता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गाने के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
किशोर कुमार ने गाया था ये गाना
साल 1973 में निर्देशक रघुनाथ झालानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म अनामिका सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी की रिलीज से पहले संगीतकार आर डी बर्मन से डायरेक्टर ने एक सैड सॉन्ग की डिमांड की थी। आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार पंचम दा ने वह गाना सिंगर मोहम्मद रफी को जहन में रखते हुए तैयार किया और उसका म्यूजिक बनाया। आर डी बर्मन की तर्ज पर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने भी रफी साहब को सोच में रखते हुए गाने की लाइन लिखीं।
लेकिन ऐन मौके पर मोहम्मद रफी संग बात नहीं बन पाई और अंत में फिल्म अनामिका का मेरी भीगी भीगी सी... (Meri Bheegi Bheegi Si) गाना किशोर कुमार के हाथों में गाया और किशोर दा ने अपनी दर्दभरी आवाज से इस गीत को कल्ट बना दिया। 53 साल बाद भी ये गाना खूब सुना जाता है और श्रोता इसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल रखते हैं।
फिल्म अनामिका के इस गीत को अभिनेता संजीव कुमार और जया बच्चन पर फिल्माया गया था। किशोर कुमार के बेस्ट सैड सॉन्ग के तौर पर इस मेरी भीगी भीगी सी का जिक्र किया जाता है। गाने के मुखड़े से लेकर अंतरे तक सबकुछ काफी शानदार माना जाता है।
किशोर कुमार ने गाए इतने गाने
3 दशक से लंबे सिंगिंग करियर के दौरान बतौर सिंगर किशोर कुमार ने 16 हजार से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी थी, जिनमें करीब 2800 हिंदी सॉन्ग भी शामिल रहे थे। इस दौरान वह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे कई सुपरस्टार्स की आवाज बने थे।
