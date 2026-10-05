'वो स्क्रिप्टेड था... ' इंडिया में सेफ फील नहीं होता वाले बयान पर Sanjay Dutt का यूटर्न, आलोचना के बाद दी सफाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) बीते दिनों शेखर सुमन (Shekhar Suman) के पॉडकास्ट में नजर आए थे। यहां उन्होंने एक बात बोली थी जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें इंडिया में अब पीस नहीं मिलता।

अब तमाम आलोचनाओं के बाद एक्टर ने इस पर अपनी सफाई दी है। कई यूजर्स ने उनके बयान पर सवाल उठाए थे और अपनी नाराजगी जाहिर की थी। एक्टर ने बताया था कि वह भारतीयों के स्नेह और मेहमाननवाजी की कितनी कद्र करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अब काफी कुछ बदल गया है।

संजय दत्त की किस बात पर हुआ विवाद? संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें लगता है कि उन्हें इस देश में अब शांति नहीं मिल सकती। उनकी इन बातों पर सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिसके बाद उन्हें इस विवाद पर अपनी बात रखनी पड़ी।

I would like to clarify that it was never my intention to hurt, offend, or disrespect the sentiments of any individual, community, or institution. My remarks were made in the context of a scripted conversation intended to be light-hearted and humorous. The spirit behind them was similar to the humour and satire seen in films like Munna Bhai, particularly the concept of 'Gandhigiri,' which was intended to convey a message of love, warmth, togetherness, and goodwill. Unfortunately, my words were interpreted outside of that intended context. — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026 सोशल मीडिया पर बात रखते हुए दत्त ने साफ किया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। संजय दत्त ने कहा कि उनका मकसद किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए दी सफाई एक्टर ने एक्स पर लिखा, 'मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मेरा मकसद कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, नाराज करना या उनका अनादर करना नहीं था।'