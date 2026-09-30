बप्पी लहरी ने 36 साल पहले Madhuri Dixit के लिए लगाए थे सुर, आज भी ट्रक ड्राइवर्स रिपीट पर सुनते हैं ये गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड ने हमें एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने दिए हैं। यहां पर हर एक गाने का डीप मीनिंग होता है जिसे आप अपने मूड और मन के हिसाब से सेलेक्ट करके सुन सकते हैं।

हालांकि कई बार कुछ गानों को बस बीट्स से मैच करने के लिए यूं ही मस्ती-मजाक में भी तैयार कर दिया जाता है। इनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता बस स्टार्टिंग की लाइन लिख दी जाती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक गाने के बारे में बताने वाले हैं।

साल 1990 में रिलीज हुई थी फिल्म हम बात कर रहे हैं साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म थानेदार के सुपरहिट गाने 'तम्मा तम्मा लोगे' (Tamma Tamma Loge) की। इसे बप्पी लहरी (Bappi Lehri) और अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal) ने गाया था। इसमें संजय दत्त (Sanjay Dutt) और माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) लीड रोल में नजर आए थे।

'तम्मा तम्मा लोगे' के पॉपुलर लिरिक्स इंदीवर ने लिखे थे और बप्पी लहरी ने इसका संगीत दिया था। बप्पी लहरी को वैसे भी बॉलीवुड में डिस्को किंग (Disco King) और एनर्जेटिक सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है। इस प्रयोग के साथ उन्होंने कमाल कर दिया था।

संजय दत्त ने की कड़ी मेहनत संगीतकार बप्पी लहरी ने इसकी धुन अफ्रीकी कलाकार मोरे केंटे (Mory Kante) के प्रसिद्ध गीत 'तमा' (Tama) और 'Ye ke ye ke से कॉपी किया था। कहा जाता है कि इस गाने में माधुरी से स्टेप्स मैच करने के लिए संजय दत्त ने 16 दिनों तक कड़ी मेहनत की थी।