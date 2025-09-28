'किसी ने मुझे नहीं...' Samantha Ruth Prabhu ने 30 के बाद सच्चा मिलने पर की बात, लिखी दिल को छू लेने वाली बात

सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 30 की उम्र में एक महिला होने के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अपने 20 के दशक और 30 के दशक के बीच के अंतर को बताया। सामंथा ने सच्चे प्यार की खोज और खुद को बदलने की आवश्यकता न होने के बारे में भी बात की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ,आने वाले प्रोजेक्ट्स और विज्ञापनों से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। रविवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीस की उम्र में एक महिला होने के नाते कई बातों पर विचार किया। एक्ट्रेस ने बताया कि यह उम्र उनके बीस के दशक से कितनी अलग है। उन्होंने 'सच्चा प्यार' पाने के बारे में भी बात की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामंथा ने पोस्ट की रील एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। सामंथा ने कैप्शन में लिखा, "अवनी रांभिया और मैं कल बातचीत कर रहे थे और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि...