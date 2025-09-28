'किसी ने मुझे नहीं...' Samantha Ruth Prabhu ने 30 के बाद सच्चा मिलने पर की बात, लिखी दिल को छू लेने वाली बात
सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में सोशल मीडिया पर 30 की उम्र में एक महिला होने के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने अपने 20 के दशक और 30 के दशक के बीच के अंतर को बताया। सामंथा ने सच्चे प्यार की खोज और खुद को बदलने की आवश्यकता न होने के बारे में भी बात की।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सामंथा रुथ प्रभु अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ,आने वाले प्रोजेक्ट्स और विज्ञापनों से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। रविवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तीस की उम्र में एक महिला होने के नाते कई बातों पर विचार किया। एक्ट्रेस ने बताया कि यह उम्र उनके बीस के दशक से कितनी अलग है। उन्होंने 'सच्चा प्यार' पाने के बारे में भी बात की।
सामंथा ने पोस्ट की रील
एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। सामंथा ने कैप्शन में लिखा, "अवनी रांभिया और मैं कल बातचीत कर रहे थे और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि...
The world tells you
everything after thirty is downhill.
That your glow will fade,
your beauty will slip away,
and you should rush through your twenties
trying to be everything…
मुझे बदलना नहीं पड़ेगा - सामंथा
बता दें कि सामंथा ने एक बहुत लंबी-चौड़ी कविता शेयर की है जिसमें वो अपने 20s को 30s से कंपेयर कर रही हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि हर कोई आपकी बढ़ती उम्र के साथ ये बताने की कोशिश करता है कि आगे क्या होगा। तुम्हारा ग्लो चला जाएगा, ब्यूटी कम हो जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि रियल लव क्या होता है, वो मुझे वैसे ही ढूंढ़ लेगा जैसी मैं अभी हूं। मुझे खुद को बदलना नहीं पड़ेगा।
नागा चैतन्य से हुई थी पहली शादी
सामंथा रुथ प्रभु की शादी पहली शादी नागा चैतन्य से हुई थी। दोनों ने 2015 में डेटिंग शुरू की थी। इस जोड़े ने 6 अक्टूबर, 2017 को गोवा में ईसाई रीति-रिवाज से शादी की, और उसके अगले दिन हिंदू रीति-रिवाज से शादी की। उन्होंने अक्टूबर 2021 में अपने अलग होने की घोषणा की और उसके अगले साल तलाक ले लिया। इसके बाद नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को अन्नपूर्णा स्टूडियो में शोभिता से शादी कर ली। वहीं ऐसी अफवाह है कि सामंथा इस समय राज निधिमोरु को डेट कर रही हैं।
