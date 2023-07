Kushi फिल्म के पोस्टर को लेकर निशाने पर आई सामंथा रुथ प्रभु, कभी रिग्रेसिव लुक पर किया था कमेंट

Samantha Ruth Prabhu Kushi Poster Trolled सामंथा रुथ प्रभु को मुंबई में स्पॉट किया गया था। वह सिटाडेल के इंडियन वर्जन की शूटिंग कर मुंबई लौटी है। इसका निर्देशन राज और डीके ने किया है। इसमें वरुण धवन की भी अहम भूमिका है।

Samantha Ruth Prabhu Kushi Poster Trolled, Samantha Ruth Prabhu

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Samantha Ruth Prabhu Kushi Poster Trolled: सामंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा की आगामी फिल्म कुशी का पोस्टर जारी कर दिया गया है। हालांकि, इस पोस्टर को लेकर एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, उन्होंने एक फिल्म के पोस्टर पर कमेंट करते हुए उसे रिग्रेसिव बताया था। अब फैंस सामंथा को उस पोस्टर की याद दिलाकर ट्रोल कर रहे हैं। सामंथा रूथ प्रभु को फैंस क्यों ट्रोल कर रहे हैं? सोशल मीडिया यूजर्स एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इसमें विजय देवरकोंडा को सामंथा रुथ प्रभु की बाह पर पैर रखे हुए देखा जा सकता है। यह सीन सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म के हालिया रिलीज गाना आराध्या का है। दरअसल एक्ट्रेस ने सन 2013 में एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने पोस्टर को लताड़ते हुए देखा जा सकता हैं। उन्होंने इसे पिछड़ा बताया था। वहीं, रिग्रेसिव लिखा था। अब फैंस इस पोस्टर पर 'कर्मा हिट्स बैक' लिख रहे है। सामंथा रुथ प्रभु ने महेश बाबू की फिल्म नेनोक्कडीने पर क्या लिखा था? गौरतलब है कि सन 2013 में महेश बाबू और कृति सेनन की फिल्म नेनोक्कडीने रिलीज हुई थी। उन्होंने इसके पोस्टर को पिछड़ा और रिग्रेसिव बताया था। इसके साथ उन्होंने लिखा था, "जल्द रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म का नया पोस्टर देखा। यह रिग्रेसिव ही नहीं, बहुत रिग्रेसिव है।" अब जब सामंथा रुथ प्रभु का नया गाना आराध्या रिलीज हुआ है। लोग उन्हें जमकर लताड़ रहे हैं। कुछ लोग उनका पुराना ट्वीट वायरल कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। एक ने लिखा है, "कर्मा हिट्स बैक।" एक ने लिखा है, "कर्मा बूम रैंगिंग।" सामंथा रुथ प्रभु की कुशी और सिटाडेल को लेकर क्या अपडेट है? इस बीच, सामंथा रुथ प्रभु ने कुशी और सिटाडेल की शूटिंग पूरी कर ली है। आराध्या गाने में विजय देवरकोंडा और सामंथा काफी रोमांटिक नजर आ रहे हैं। यह गाना दोनों के फैंस को काफी पसंद आ रहा है। इस फिल्म का निर्देशन शिवा निरवाना ने किया है। यह फिल्म 1 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में रिलीज हो रही है। सामंथा रूथ प्रभु ने सिटाडेल की भी शूटिंग पूरी कर ली है। उन्होंने हालिया पोस्ट में जानकारी दी कि 13 जुलाई का दिन खास है क्योंकि सिटाडेल की शूटिंग पूरी हो गई है।

Edited By: Rupesh Kumar