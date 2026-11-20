एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) अब मां बन गई हैं। प्रेग्नेंसी फेज एन्जॉय करने के बाद अब वह मदरहुड फेज में एंट्री कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने राज निदिमोरु (Raj Nidimoru) के साथ यह गुड न्यूज दी है।

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु ने अपनी पैरेंटहुड जर्नी 19 नवंबर से शुरू की है। एक्ट्रेस ने गुरुवार को एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने इस गुडन्यूज को शेयर करते हुए अपने बेटे की पहली तस्वीर शेयर की, साथ ही बताया कि उन्होंने अपने लाडले का क्या नाम रखा है।

सामंथा के बेबी ब्वॉय की तस्वीर 20 नवंबर 2026 को 'मां इंति बंगारम' एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेबी ब्वॉय के साथ अपनी पहली फैमिली फोटो शेयर की है। इस तस्वीर में बेबी अपने पापा की उंगली पकड़ा हुआ है और एक्ट्रेस ने अपने बेबी का हाथ थामा है। फोटो में बेबी क्रीम कलर के आउटफिट में दिख रहा है। फोटो में उसका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है।

क्या है सामंथा के बेबी का नाम? बेबी ब्वॉय के साथ पहली तस्वीर शेयर करते हुए सामंथा रुथ प्रभु ने बताया कि उन्होंने अपने लाडले का क्या नाम रखा है। दरअसल, राज और सामंथा के बेटे का नाम देव है। उन्होंने अनाउंस करते हुए कैप्शन में लिखा, "हमारा खूबसूरत बेबी ब्वॉय। देव निदिमोरु। 19-11-2026। हमारा दिल खुशी से भर गया।"