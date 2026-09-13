एक्टिंग से संन्यास लेना चाहती थीं Samantha Ruth Prabhu, इस वजह से तंग आ गई थीं एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब हार मानने का मन करे और उसी दौरान किसी का सपोर्ट मिल जाए, तो फिर हिम्मत बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ सिटाडेल हनी बनी वेब सीरीज की अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु के साथ भी रहा।

जब समांथा मायोसिटिस बीमारी से गुजर रही थीं, तब उन्हें लगा कि अब अभिनय करना छोड़ देना चाहिए। उस दौरान उनके पति व फिल्मकार राज निदिमोरू ने उनका साथ दिया था। एक्टिंग से संन्यास लेने वालीं थीं समांथा समांथा रुथ प्रभु को काफी समय तक मायोसिटिस बीमारी (इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही स्वस्थ मांसपेशियों पर हमला करने लगती है) से सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वह काफी तंग आ गई थीं। इसको लेकर समांथा रुथ प्रभु बताती हैं-

लोगों का समय बर्बाद हो रहा था। वह सब चीजें उस वक्त और अखर रही थीं। मैंने फिर दूसरी चीजें करने की सोची। लगा निर्माण करती हूं, पर्दे के पीछे रहकर अच्छी फिल्में बनाती हूं। मैं उस निर्णय के साथ खुश थी। मैंने तो सिटाडेल की टीम को मेल भी कर दिया था कि मैं आगे काम नहीं कर सकती हूं।

तब राज ने मेरे साथ दिया। उनसे हिम्मत मिली। काफी देर तक स्क्रीन से दूर रहने के बाद सोचा वापस आती हूं। फिर फिल्म मा इंटी बंगारम का निर्माण किया। राज को मुझ पर बहुत भरोसा है। पहले यह स्क्रिप्ट साई पल्लवी के पास गई थी, उन्होंने ना कहा था, तो मैंने कर ली। मुझे पता था इस कहानी को महिलाएं देखना पसंद करेंगी।