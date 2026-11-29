एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान की मातृभूमि का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह वॉर ड्रामा फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। उसके पहले मेकर्स ने आज इसका एक देशभक्ति गीत रिलीज किया है। इस गीत को सुखविंदर सिंह और मीत ब्रोस ने आवाज दी है।

'मातृभूमि' का देशभक्ति गीत रिलीज मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस (Maatrubhumi: May war rest in peace) का देशभक्ति एंथम 'रंग केसरी' सलमान खान फिल्म्स म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। सलमान खान (Salman Khan) ने इस गाने को अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 'मातृभूमि में देशभक्ति गाना सुनना था ना'।

फैंस को पसंद आया गीत देशभक्ति गीत रिलीज होते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन तारीफों से भर दिया। एक ने लिखा, 'बहुत ही शानदार गीत है'। एक ने कमेंट किया, 'मोस्ट अवेटेड ट्रैक'। एक ने लिखा, 'इस गाने को सुनकर थिएटर में रोना आ जाएगा'। एक ने लिखा, 'सुखविंदर सिंह की आवाज में पावरफुल देशभक्ति गीत'। एक ने लिखा, 'ये हुई ना बात, मैं लिखके देता हूं ये गाना हर जगह बजेगा'।