OMG! 'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' हो गई हैं इतनी बड़ी, वीडियो देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे लोग

Harshaali Malhotra Video साल 2015 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हर्षाली मल्होत्रा अब काफी बड़ी हो गई हैं। एक्ट्रेस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख लोग हैरान हैं। उन्होंने फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाया था। यहां देखिए हर्षाली का लेटेस्ट वीडियो।

Salman Khan Movie Bajrangi Bhaijaan Munni Harshaali Malhotra Video Goes Viral. Photo-Instagram

