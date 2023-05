Tiger 3 की शूटिंग के दौरान सलमान खान को लगी चोट? बैक पर बैंडेज की फोटो शेयर कर लिखा- टाइगर जख्मी है

नई दिल्ली, जेएनएन। Salman Khan Injured During Tiger 3: सलमान खान की लास्ट रिलीज फिल्म 'किसी का भाई, किसी की जान' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर टोटल 109 करोड़ का बिजनेस किया।

इस फिल्म के बाद अब सलमान खान जल्द ही यशराज बैनर तले बनी फिल्म 'टाइगर-3' में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी फैंस को एंटरटेन करने वाली है।

इन दिनों वह अपनी स्पाई थ्रिलर यूनिवर्स की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दबंग खान जख्मी हो गए हैं, जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने अपने फैंस को दी है।

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह हर दिन कोई न कोई फोटो शेयर करते हैं। अब कुछ समय पहले ही सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वह टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं।

एक्टर ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनकी शक्ल तो नहीं दिख रही है, लेकिन उनके शोल्डर के पास बैंडेज लगी हुई है। सलमान खान ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, "जब आप ये सोचते हो कि आपने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा है, तो वह कहता है कि दुनिया को छोड़ो, पांच किलो का डम्बल उठाकर दिखाओ। टाइगर जख्मी है"। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर 3 हैशटैग किया।

Wen u think u r carrying the weight of the world on your shoulders , he says duniya ko chodo paanch kilo ka dumbbell utha ke dikhao .Tiger Zakhmi Hai . #Tiger3 pic.twitter.com/nyNahitd24— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 18, 2023