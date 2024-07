'धर्मवीर 2' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने 'पार्टनर' को लगाया गले, वायरल हुआ भाईजान और गोविंदा का वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार यानी 20 जुलाई को मुंबई में फिल्म 'धर्मवीर 2' का बड़े पैमाने पर ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस मौके पर कई बड़ी-बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें सलमान खान, जितेंद्र और गोविंदा जैसे सेलेब्स शामिल रहे। इस दौरान सलमान खान और गोविंदा ने एक-दूसरे को गले लगाया और बधाई दी।

अभिनेता-निर्देशक प्रवीण तरडे की दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे पर बनी बायोपिक ने सफलता हासिल की थी।अब इसका सीक्वल 'धर्मवीर 2' रिलीज होने जा रहा है। इस मौके पर भाईजान ब्लैक टीशर्ट और जींस में नजर आए। इस दौरान मंच पर सलमान खान का शॉल उढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके अलावा अभिनेता को पटका पहनाकर फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया।

The most lovable megastar of this nation #SalmanKhan #Sikandar pic.twitter.com/PVlRlQ2JMG