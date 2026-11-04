दीवाली पर Doordarshan की 'जान' बनती थी सलमान खान की पुरानी फिल्म, 32 साल पहले आई थी ब्लॉकबस्टर फैमिली-ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दूरदर्शन टीवी चैनल पर एक वक्त त्योहारों के हिसाब से धारावाहिक और फिल्मों को प्रासिरक किया जाता था। इस मामले में सलमान खान स्टारर एक 34 साल पुरानी फिल्म ऐसी भी थी, जो दीवाली (Diwali) के मौके पर दूरदर्शन पर जरूर प्रसारित की जाती थी।

उस फैमिली ड्रामा को देखने के लिए दूरदर्शन (Doordarshan) पर पूरा परिवार एक साथ बैठ जाया करता था। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस लेख में सलमान खान की कौन सी मूवी के बारे में बात की जा रही है।

दीवाली पर दूरदर्शन की जान बनती थी फैमिली ड्रामा फेस्टिव सीजन दीवाली पर मनोरंजन भी दोगुना रहता है और ये सिलसिला लंबे अरसे से चलता हुआ आ रहा है। दूरदर्शन अपने समय में मनोरंजन का प्रमुख साधन था और इस टीवी चैनल पर दीवाली का जश्न भी शानदार फिल्मों के जरिए मनाया जाता था। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की ब्लॉकबस्टर फैमिली ड्रामा फिल्म हम आपके हैं कौन (Hum Aapke Hain Koun) दीवाली पर दूरदर्शन की जान बनती थी।

सलमान खान के अलावा हम आपके हैं कौन में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, मोहनिस बहल, रेणुका शहाणे, अनुपम खेर, रीमा लागू और आलोक नाथ जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था। बात की जाए हिंदी सिनेमी की सर्वश्रेष्ठ फैमिली ड्रामा फिल्म के बारे में तो उसमें हम आपके हैं कौन का नाम पहले स्थान पर काबिज रहेगा।