34 साल पहले दीवाली पर 'धुरंधर' निकली थी अजय देवगन की पुरानी फिल्म, 90s की ब्लॉकबस्टर आज भी है कल्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली का फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। फिल्मी जगत के लिए दीवाली का त्योहार हमेशा से खास रहा है। इस बार अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म रामायणम् (Ramayana) को दीवाली रिलीज के तौर पर पेश किया जाएगा। इससे पहले 90 के दशक में सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) की एक ब्लॉकबस्टर मूवी ने दीवाली पर धमाका किया था।

34 साल पहले आई अजय की वह फिल्म आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है। आइए जानते हैं इस लेख में 90s की कौन सी एक्शन थ्रिलर के बारे में बात की जा रही है। अजय देवगन की फिल्म के नाम रही थी दीवाली सिनेमा जगत के फिल्ममेकर्स को दीवाली (Diwali) के फेस्टिव सीजन का हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि वह अपनी फिल्मों को रिलीज कर सकें। ऐसा ही काम साल 1992 में निर्देशक फारूख सिद्दीकी ने किया था, जब अजय देवगन और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) स्टारर फिल्म जिगर (Jigar) को सिनेमाघरों में रिलीज किया था।

इस तरह से जिगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। 34 साल पहले अजय देवगन की जिगर ने दीवाली पर सही मायनों में कामयाबी का नया इतिहास रचा। इस मूवी में अजय और करिश्मा के अलावा परेश रावल, फिरोज खान, अजित, अरुणा ईरानी, हुसैन खान और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया था।