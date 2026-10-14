15 रीटेक में शूट हुआ था Madhuri Dixit का सदाबहार गाना, नहीं लग रहा था सलमान खान का निशाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का नाम अपने नए रियलिटी शो सोनी टीवी के मराठी के क्विज गेम शो कोण होणार करोडपती को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं, वह इस शो को होस्ट कर रही हैं।

शो के एक लेटेस्ट एपिसोड के दौरान माधुरी ने अपनी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हम आपके हैं कौन के कल्ट गाने दीदी तेरा देवर दीवाना... (Didi Tera Devar Deewana) की शूटिंग का एक रोचक किस्सा साझा किया है। जो सुपरस्टार सलमान खान से जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

एक सीन में लगे थे 15 रीटेक पर्दे पर भले ही गाना और उसके सीन आइकॉनिक हो जाएं, लेकिन उसके बनने के किस्से मजेदार होते हैं। अब फिल्म हम आपके हैं कौन का कल्ट गाना दीदी तेरा देवर दीवाना... ही ले लीजिए। गाने में सलमान खान (प्रेम) का पात्र माधुरी दीक्षित (निशा) के पात्र को गुलेल से फूल मारता है। यह सीन मजेदार है, लेकिन इसे शूट करना बेहद कठिन था।

हमें करीब 10 से 15 रीटेक करने पड़े थे। हालांकि, फूल वाले सीन को सही तरीके से फिल्माना ही एकमात्र चुनौती नहीं थी। माधुरी ने कहा कि मुझे याद है कि शुरुआत में ही एक स्टेप था, जिसमें म्यूजिक बजता है और पीछे से फूल आकर लगता है।

इस सीन को लेकर टीम काफी सोच में पड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं यह देखने में खराब या अटपटा न लगे। तब हमने और कोरियोग्राफर्स ने टीम को समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह बहुत अच्छा लगेगा।