20 बार बदला गया था Aamir Khan के गाने का 'मुखड़ा', 36 सालों से उदित नारायण की आवाज में है अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के दशक के सुपरस्टार के तौर पर आमिर खान को जाना जाता है। उस दौर में आमिर ने कई शानदार रोमांटिक फिल्मों के जरिए दर्शकों का दिल जीता था। इसके साथ उन मूवीज में कई ऐसे गाने थे, जिन्हें आज भी खूब सुना जाता है।

इस आधार पर आज हम आपको आमिर खान के एक 36 साल पुराने सॉन्ग का किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसके मुखड़े को संगीतकार ने 20 बार बदलवाया था। आइए जानते हैं कि वह गीत कौन सा है। 20 बार बदला गया था मुखड़ा आमिर खान के जिस रोमांटिक सॉन्ग के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उसे बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण (Udit Narayan) ने अपनी मधुर आवाज में गाया था। वह गीत आमिर की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल (Dil) से नाता रखता है, जिसे साल 1990 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग- मुझे नींद ना आए... (Mujhe Neend Na Aaye) आज भी खूब सुना जाता है और उस वक्त ये काफी बड़ा हिट रहा था।

चूंकि इससे पहले आमिर खान कयामत से कयामत तक जैसी रोमांटिक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर देकर आ रहे थे तो उन्होंने फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार से इन संगीतकार की जोड़ी संग काम करने से मना कर दिया था और आनंद-मिलिंद की फरमाइश की, जिन्होंने कयामत से कयामत तक के म्यूजिक को तैयार किया।

इंद्र के समझाने पर आमिर मान गए और फिर मुझे फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखने के लिए कहा गया, जोकि था मुझे नींद ना आए... था। इस गाने की शुरुआत के मुखडे़ से नदीम-श्रवण की जोड़ी खुश नहीं थे और उन्होंने 20 से अधिक बार इसे बदलवाया था। हालांकि, बदलने के बाद भी उन्हें गाने में मजा नहीं आ रहा था और फिर बाद में ये ऐसे ही गया और रिलीज होने के बाद 90 के दशक का लोकप्रिय गीत बन गया।