'मेरी दोस्त ने उनके बारे में...' बॉडीगार्ड शेरा के अपमान पर भड़क उठे थे Salman Khan, सुनाया पर्सनल किस्सा
बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने स्काउटऑप और लव गिल के विवाद पर बात की।
HighLights
सलमान ने बिग बॉस 20 में शेरा पर चर्चा की
बॉडीगार्ड शेरा के अपमान पर लिया स्टैड
घरवालों को सीमाएं तय करने की सलाह दी
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' के हालिया एपिसोड में होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने एक बार फिर स्काउटऑप (ScoutOp) और लव गिल से जुड़े विवाद पर बात की।
इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपने बॉडीगॉर्ड शेरा से जुड़ा एक निजी किस्सा भी शेयर किया।
सीमाएं तय करना आना चाहिए
सलमान ने बताया कि जब उनकी एक महिला दोस्त ने शेरा के बारे में कुछ कहा, तो उन्होंने तुरंत दखल देकर उसे रोक दिया और यह साफ कर दिया कि उन्हें पता है कि सीमाएं कैसे तय करनी हैं।
नेशनल टेलीविजन पर स्काउटऑप, लव गिल और आम्रपाली दुबे से अलग-अलग उनकी राय जानने के बाद, सलमान ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बार अपने किसी करीबी के लिए स्टैंड लिया था।
सलमान ने अपनी दोस्त को तुरंत टोका
उन्होंने कहा कि मेरी एक दोस्त ने शेरा के बारे में कुछ कहा था। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया और तुरंत वहीं रोक दिया। इस किस्से के जरिए, सलमान ने घर के सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की कि अपने और अपने अपनों के लिए खड़े होना कितना जरूरी है और साथ ही जब कोई हद पार करे, तो स्पष्ट सीमाएं तय करना भी जरूरी है।
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लव गिल और काशवी को लगाई फटकार
बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' के हालिया एपिसोड में, सलमान खान ने लव गिल और उनकी गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी के साथ स्काउटओपी (ScoutOP) के रिश्तों को लेकर उन्हें फटकार लगाई। होस्ट ने स्काउट की वफादारी पर सवाल उठाए और इस बात के लिए उनकी आलोचना की कि जब काशवी ने लव पर स्काउट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया, तो स्काउट ने लव का बचाव नहीं किया।
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उन्होंने स्काउट को यह भी याद दिलाया कि दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय, उन्हें अपने कामों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
सलमान ने आम्रपाली दुबे से सवाल किया कि उन्होंने बहस के दौरान बीच-बचाव क्यों नहीं किया। उन्होंने यंग डीएसए को सलाह दी कि वह स्काउट के साथ अपनी दोस्ती पर निर्भर रहने के बजाय अपने खुद के खेल पर ध्यान दें। इसके अलावा, उन्होंने शो में माही विज के योगदान को लेकर भी उन्हें टोका और कहा कि वह गॉसिप के बजाय अपने गेमप्ले पर ज्यादा ध्यान दें।