'मेरी दोस्त ने उनके बारे में...' बॉडीगार्ड शेरा के अपमान पर भड़क उठे थे Salman Khan, सुनाया पर्सनल किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'बिग बॉस 20' (Bigg Boss 20) के 'वीकेंड का वार' के हालिया एपिसोड में होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने एक बार फिर स्काउटऑप (ScoutOp) और लव गिल से जुड़े विवाद पर बात की।

इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, बॉलीवुड सुपरस्टार ने अपने बॉडीगॉर्ड शेरा से जुड़ा एक निजी किस्सा भी शेयर किया।

सीमाएं तय करना आना चाहिए

सलमान ने बताया कि जब उनकी एक महिला दोस्त ने शेरा के बारे में कुछ कहा, तो उन्होंने तुरंत दखल देकर उसे रोक दिया और यह साफ कर दिया कि उन्हें पता है कि सीमाएं कैसे तय करनी हैं।

नेशनल टेलीविजन पर स्काउटऑप, लव गिल और आम्रपाली दुबे से अलग-अलग उनकी राय जानने के बाद, सलमान ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बार अपने किसी करीबी के लिए स्टैंड लिया था। सलमान ने अपनी दोस्त को तुरंत टोका उन्होंने कहा कि मेरी एक दोस्त ने शेरा के बारे में कुछ कहा था। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया और तुरंत वहीं रोक दिया। इस किस्से के जरिए, सलमान ने घर के सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की कि अपने और अपने अपनों के लिए खड़े होना कितना जरूरी है और साथ ही जब कोई हद पार करे, तो स्पष्ट सीमाएं तय करना भी जरूरी है।