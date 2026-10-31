Sanjay Dutt की 'खलनायक रिटर्न्स' में हुई सलमान खान की एंट्री? 'बल्लू' और 'चुलबुल पांडे' की जोड़ी मचाएगी धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'खलनायक' के सिनेमाघरों में आने के तीन दशक से भी ज्यादा समय बाद, संजय दत्त 'खलनायक रिटर्न्स' के जरिए इसकी कहानी को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, इस सीक्वल की घोषणा करके अभिनेता ने अपने फैंस को खुश कर दिया था। जैकी श्रॉफ के भी इसमें वापस आने की उम्मीद है, लेकिन इस बार वे एक अलग किरदार में नजर आएंगे।

सलमान खान बनेंगे 'बाबा' की फिल्म का हिस्सा? अब, इस फिल्म से जुड़े एक और बड़े नाम को लेकर एक दिलचस्प अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स एक पुलिस ऑफिसर के किरदार के लिए सलमान खान (Salman Khan) से बातचीत कर रहे हैं। ओरिजिनल फिल्म के निर्देशक और इस सीक्वल में क्रिएटिव कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाले सुभाष घई ने लेखकों के साथ मिलकर इस किरदार को तैयार करने में मदद की है।

संजय दत्त के किरदार की मदद करेगा सलमान का किरदार फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने 'मिड डे' को बताया, 'यह किरदार कहानी पर गहरा असर डालता है। योजना यह है कि एक नेक दिल पुलिस अफसर, संजय दत्त (Sanjay Dutt) के किरदार की मदद करेगा। इस मददगार किरदार को निभाने के लिए सलमान से बेहतर कौन हो सकता है? अभी कास्टिंग फाइनल नहीं हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है'।

सुभाष घई ने बताया, 'अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है और जब हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी, तब हमें स्थिति का सही अंदाजा हो पाएगा'। फिलहाल इस बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।