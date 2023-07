Bollywood News: फिल्म 'घूमर' में क्रिकेटर की भूमिका में दिखेंगी सैयामी खेर; इस खिलाड़ी से सीखे हैं खेल के गुर

Bollywood News अभिनेत्री सैयामी खेर अभिनय के साथ-साथ क्रिकेट में भी काफी दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे में जब उन्हें आर बाल्की निर्देशित फिल्म घूमर में क्रिकेटर की भूमिका निभाने का मौका मिला तो वह इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोडऩा चाहती थी। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मुरली कार्तिक से ट्रेनिंग ली। फिल्म में सैयामी की भूमिका बाएं हाथ के क्रिकेटर की है।

Bollywood News: फिल्म 'घूमर' में क्रिकेटर की भूमिका में दिखेंगी सैयामी खेर

Your browser does not support the audio element.