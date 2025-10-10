Language
    Saiyaara एक्ट्रेस अनीत पड्डा पर लगा मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, वायरल वीडियो से मचा बवाल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    सैयारा फेमम एक्ट्रेस अनीत पड्डा हाल ही में विवादों से घिरती नजर आ रही हैं। उनकी एक पुरानी वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसके बाद एक्ट्रेस पर मुस्लिम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है। हालांकि, इस बीच ही कई फैंस उनके सपोर्ट में भी उतरे हैं। 

    सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा का पुराना वीडियो वायरल/ फोटो - Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' से ओवरनाइट सेंसेशन बनीं अनीत पड्डा अब मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। जिस अनीत पड्डा को लोग अब तक 'सैयारा' में उनकी एक्टिंग के लिए प्यार दे रहे थे, वहीं अब उन्हें नफरत दे रहे हैं। लोगों की उन पर गुस्सा होने की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक्ट्रेस का एक पुराना वीडियो।

    काजोल की को-स्टार रहीं अनीत पड्डा का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस पर मुस्लिम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग रहा है। वायरल वीडियो को देखकर फैंस इतने निराश हो गए हैं कि वह इसे उनके बॉलीवुड में पतन का कारण बता रहे हैं। अनीत पड्डा से ऐसी क्या गलती हुई है, चलिए आपको बताते हैं:

    फेमस उर्दू कविता पर किया ऐसा डांस

    अनीत पड्डा का जो वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, उसकी वजह से विवाद बढ़ रहा है। इस वीडियो को डोपबॉलीवुड नामक एक इंस्टाग्राम अकाउंट ने अपने पेज पर शेयर किया है। वीडियो में अनीत पड्डा फेमस उर्दू कविता 'लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी' पर किसी फिल्मी गाने की तरह डांस कर रही हैं और इसे वेस्टर्न गानों के अंदाज में गा रही हैं, जैसे वह कोई पॉप कल्चर का गाना गा रही हों।

     

    इस वीडियो में वह गाते और डांस करते हुए हंस रही हैं, जो बात लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। अनीत की वीडियो देखने के बाद लोग उनसे काफी खफा हो गए हैं और वह इससे मुस्लिमों का अपमान बता रहे हैं। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि अब अनीत का बॉलीवुड में करियर डाउन होने से कोई नहीं बचा सकता।

     
     
     
    किसने लिखी है ये कविता? 

    एक यूजर ने लिखा, "अब होगी ये फ्लॉप"। दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सच है कि ये एक तरह की प्रेयर है, नात नहीं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी भी धर्म से जुड़ी चीजों का मजाक बनाने का, उन्हें अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही बदतमीज लड़की है ये"।

    'लब पे आती है दुआ तमन्ना मेरी' उर्दू कविता को अल्लामा मुहम्मद इकबाल ने 1902 में लिखी थी, जिसे बच्चे की दुआ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बच्चा अल्लाह से मार्गदर्शन और भलाई की इबादत कर रहा है। इस बीच ही अनीत पड्डा को उनके फैंस डिफेंड भी कर रहे हैं। 