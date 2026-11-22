एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद जीटीए-6 (GTA 6) को रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो गेम को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। जीटीए-6 की चर्चा एक कारण 44 साल पुराना एक बंगाली सॉन्ग है, जो इस गेम के एंथम के तौर पर सबका का ध्यान खींच रहा है।

जीटीए-6 में नजर आने वाला वह गीत कौन सा है और इसे किस गायक ने गाया था। आइए इस मामले को विस्तारपूर्वक इस लेख में जानते हैं। जीटीए-6 में छाया बंगाली गीत पुराने गानों के रीमेक किया जाना का ट्रेंड फिल्मों के अलावा अब वीडियो गेम में भी नजर आ रहा है। इसी तरह रॉकस्टार गेम्स (Rockstar Games) द्वारा तैयार किए गए ओपन-वर्ल्ड एक्शन-एडवेंचर वीडियो गेम के छठे संस्करण में इस वक्त चार दशक पहले रिलीज हुए बंगाली गाने ने अपना कमाल दिखाया है। दरअसल जीटीए- 6 में फिलहाल जो गाना नजर आया है, उसके बोल हैं- आज शोनिबार... (Aaj Shonibar)।

लेकिन अब जीटीए-6 के जरिए इसे एक नई पहचान मिली है और सोशल मीडिया पर फिलहाल ये खूब वायरल हो रहा है। इस तरह से एक 44 साल पुराने गीत ने किस कदर लोगों को दीवाना बना रखा है, उसका अंदाजा आप जीटीए-6 के नए एंथम सॉन्ग आज शोनिबार... को सुनकर आसानी से लगा सकते हैं।