Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani: आलिया भट्ट देसी तो फंकी लुक में नजर आए रणवीर सिंह, फिल्म का फर्स्ट लुक जारी

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani First Look Out रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बीते साल से खबरों में बनी हुई है। अब डायरेक्टर करण जौहर ने अपने बर्थडे पर फिल्म से आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का फर्स्ट लुक जारी किया।