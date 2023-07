Bollywood News: रिया और एकता फिर संग मिलकर बनाएंगे 'Veere Di Wedding 2', इस दिन से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

Bollywood News करीना कपूर सोनम कपूर शिखा तल्सानिया और स्वरा भास्कर अभिनीत इस फिल्म को अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर ने निर्माता एकता कपूर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। अब रिया और एकता इसकी सीक्वल वीरे दी वेडिंग 2 के साथ भी तैयार हैं। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार एकता और रिया दोनों ही वीरे दी वेडिंग को अपने लिए विशेष फिल्म मानते हैं।

Bollywood News: रिया और एकता फिर संग मिलकर बनाएंगे 'Veere Di Wedding 2'

Your browser does not support the audio element.