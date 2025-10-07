Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टूट गया Pawan Singh के सब्र का बांध, पत्नी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा- आप चाहती हैं कि चुनाव...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    राइज एंड फॉल से एलिमिनेट हो चुके भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। घर से शुरू हुई ये लड़ाई अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी हैं। जहां पवन सिंह ने पत्नी की पुलिस के साथ वीडियो पर अपनी सफाई दी। हालांकि ज्योति ने फिर से उन पर पलटवार किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    पत्नी के आरोपों पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राइज एंड फॉल में अपने सरल व्यवहार से सुर्खियां बटोरने वाले पवन सिंह पिछले कुछ महीनों से अपनी पत्नी ज्योति सिंह संग चल रहे विवाद को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीते दिन ज्योति ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह पवन सिंह के घर के बाहर आईं और वहां पुलिस भी मौजूद हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में ज्योति रोते हुए ये दावा कर रही हैं कि पवन सिंह ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि वह उन्हें सिर्फ कम्प्लेंट के आधार पर पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्योति ने इस वीडियो में ये भी बताया कि पवन सिंह दूसरी लड़की के साथ होटल में गए थे और साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर उनसे जबरदस्ती की गई तो वह जहर खा लेंगी। ज्योति सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब फाइनली पवन सिंह ने चुप्पी तोड़ दी है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले 2 हिस्सों में बंट गए।

    क्या चुनाव में खड़े होने के लिए ज्योति कर रही हैं ड्रामा?

    पवन सिंह ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज्योति सिंह के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए लिखा, "मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आपकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं। ज्योति सिंह जी क्या ये सच नहीं है कि जब कल आप मेरी सोसाइटी में आई थीं, तो मैंने आपको अपने घर पर सम्मान के साथ बुलाया और 1:30 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई"।

    उन्होंने आगे लिखा, "आपने सिर्फ एक ही रट लगाई है कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो मेरे बस में नहीं है। समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैंने पुलिस को बुलाया था, जबकि वह वहां पर पहले से इसलिए मौजूद थी कि कहीं आपके साथ आए लोगों के द्वारा या किसी और के साथ कोई अनहोनी न हो"।

    दो हिस्सों में बंटे पवन सिंह के फैंस

    भोजपुरी स्टार की इस सफाई के बाद जहां कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पुलिस को लेकर उन्हें घेरे में लिया। एक यूजर ने लिखा, "फिर ये बात है कि अगर पुलिस देखभाल के लिए आई थी, तो फिर वह ज्योति सिंह को थाना क्यों ले जा रही है और बार-बार चलने के लिए क्यों बोल रही है"।

    वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "वीडियो में पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि उन्हें पवन सिंह ने बुलाया है"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आप टेंशन मत लीजिए हम लोग आपके साथ है"। एक और यूजर ने लिखा, "क्या करें भैया दुनिया लड़कों को ही गलत ठहराती है।

    ज्योति सिंह ने भी दिया पवन सिंह को करारा जवाब

    पवन सिंह की इस बयान बाजी के बाद उनकी पत्नी ज्योति भी शांत नहीं रहीं। उन्होंने लिखा, "आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है क्या झूठ ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सहीं हैं या आप, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं, क्योंकि अब यह चार दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं, अगर आप भी कर सकते हो तो हमारी जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिये"।

    उन्होंने आगे लिखा, "जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं चुनाव नहीं लडूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते। आपने फ्लैट में मेरे आने की बात कही है, तो मेरे पास आने और जाने दोनों के फुटेज हैं"।