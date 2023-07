‘एक बार रिश्ता जुड़ गया तो कभी...' प्यार के सवाल पर रेखा ने दिया दिल छूने वाला जवाब, सुनकर आप भी करेंगे तारीफ

रेखा को बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस कहा जाता है। एक्टिंग ही नहीं उनकी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेंस भी उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग करता है। रेखा ने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ रेखा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रहती हैं। इसी बीच रेखा का मैगजीन के फोटोशूट काफी चर्चा में हैं। इसी दौरान दिया गया उनका इंटरव्यू भी खबरों में छाया है।

Photo Credit: Rekha Photo Screenshot From MIDDAY

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा रेखा उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी अदाकारी ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में रेखा की जिक्र हो और इस जिक्र में इश्क का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाल ही में रेखा अपने एक फोटोशूट के दौरान दिए गए इंटरव्यू को लेकर खबरों में आई हैं। रेखा से इस दौरान कई तरह के सवाल किए गए। ऐसे में उनसे प्यार के कम होने को लेकर भी एक सवाल किया गया, जिसका जवाब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दिया। 2014 से नहीं की कोई फिल्म साइन रेखा ने हाल ही में वोग अरेबिया मैगजीन के लिए अपना फोटोशूट कराया है। इस मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में रेखा ने कई सवालों के जवाब दिए। रेखा ने इस दौरान बातचीत में बताया में जब उनके प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने बताया कि साल 2014 से उन्होंने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं फिल्में करूं या न करूं, ये मुझसे कभी जुदा नहीं होतीं। जब सही वक्त होगा तो मेरे लिए जो सही प्रोजेक्ट होगा वो मुझे ढूंढ़ ही लेगा। मेरा सिनेमैटिक पर्सोना देखने वाले की आंखों में होता है। मैं इस बात को लेकर काफी भाग्यशाली हूं कि मुझे क्या चुनना है क्या नहीं इसका अधिकार मुझे मिला है। प्यार के सवाल पर रेखा ने दिया ऐसा जवाब इसी इंटरव्यू में रेखा से जब प्यार को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से इसका जवाब दिया। रेखा से पूछा गयाा कि जब आप किसी चीज या शख्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो क्या प्यार गायब हो जाती है? इसके जवाब में रेखा ने कहा, ‘नहीं एक बार रिश्ता जुड़ गया तो वह हमेशा के लिए होता है। कभी हम इससे ज्यादा चाहते हैं तो कभी उतना ही काफी होता है।' रेखा ये जवाब उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

Edited By: Priti Kushwaha