कभी रेखा का 'भाई', तो कभी साइड हीरो... वो एक्टर जिसकी वर्ल्ड कप देखते हुए गई जान; 50 फिल्मों में किया था काम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'पुलिस न किसी से मोहब्बत करती है, न किसी से नफरत करती है... हम सिर्फ ड्यूटी करते हैं' यह डायलॉग हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता का है जिन्हें पुलिस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता शफी ईनामदार (Shafi Inamdar) की।

शफी ईनामदार हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने कई आइकॉनिक टीवी शोज में भी काम किया है, साथ ही निर्देशन की कमान भी संभाली है। उन्होंने जो भी किरदार निभाया, उसे मशहूर कर दिया। शफी ईनामदार बड़े पर्दे पर जाना-पहचाना चेहरा बन गए। जानिए उनके बारे में...

रेखा के भाई की निभाई भूमिका 23 अक्टूबर 1945 को मुंबई में जन्मे अभिनेता शफी ईनामदार ने अपना करियर फिल्म 'विजेता' से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने अर्ध सत्या, पार्टी, हिप हिप हुर्रे, कमला, सागर, जान की बाजी, लव 86, सदा सुहागन और प्यार हुआ चोरी चोरी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म फूल बने अंगारे में रेखा के भाई की भूमिका निभाई थी।

टीवी शो से हुए थे मशहूर सिर्फ फिल्म ही नहीं, शफी ईनामदार ने टीवी में भी स्टारडम हासिल की या यूं कहें कि आज वह घर-घर में टीवी सीरियल्स के लिए ज्यादा मशहूर हुए। उन्हें 1984 में आए टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' में रंजीत की भूमिका निभाकर स्टारडम मिला था। इसके बाद वह मिर्जा गालिब और आधा सच आधा झूठ जैसी फिल्मों में भी काम किया।