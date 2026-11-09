राजस्थानी लोकगीत नहीं ठुमरी पर बना Salman Khan का वो गाना, रेखा भारद्वाज ने दी थी आवाज; इंटरनेट पर मचा रहा धूम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नई चीजें तो ट्रेंड करती ही हैं बल्कि कई पुराने गानों, फिल्मों के आइकॉनिक सीन को भी यह ट्रेंडिंग बना देता है। अक्सर हम ये धुनें सुन तो लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि आखिर इस धुन के पीछे क्या कहानी है?

कई बार इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा या कहानी छुपा होता है जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। एक ऐसा ही गीत आजकल इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रहा है जिसे सुनकर तो लगता है कि यह कोई लोकगीत है लेकिन असल में यह एक फिल्म का गीत है जो ठुमरी पर आधारित है।

इंटरनेट पर छाया हुआ है ये गीत हम बात कर रहे हैं पवन उड़ावे बतिया (Pawan Udave Batiya) गाने की। यह गाना आपने कई रील्स (Instagram Reels) और यू्ट्यूब शॉर्ट्स (Youtube Shorts) में सुना होगा। दरअसल ये गीत है 2010 में आई सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म वीर का।

इस गाने का संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद-वाजिद ने दिया है। वहीं इसके दिल छूने वाले लिरिक्स गुलजार ने लिखे हैं। 16 साल पहले बना ये गीत सोशल मीडिया के दौर में फिर से म्यूजिक लवर्स के बीच धूम मचा रहा है।