स्कूलों की प्रार्थना में 46 साल से गूंज रहा पंचम दा का गाना, ट्रेन में पद्मिनी कोल्हापुरे ने गाया था कालजयी गीत

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। महबूबा-महबूबा से लेकर यम्मा-यम्मा और पिया तू अब तो आजा जैसे कई कल्ट क्लासिक गानों में अपनी सुरीली आवाज देने वाले दिग्गज गायक और संगीतकार आरडी बर्मन (RD Burman) ने फैंस को कई यादगार गाने दिए हैं। जो धुन वह बनाते थे उसमें एक अलग ही कशिश थी।

46 साल पहले सबके प्यारे पंचम दा ने एक ऐसा गाना कंपोज किया था, जो चलती ट्रेन में फिल्माया गया था। आपदा पर बेस्ड उनका कंपोज किया गया ये गीत आज भी हिंदुस्तान के कई स्कूल्स में बच्चे प्रेयर के रूप में गाते हैं।

आरडी बर्मन का ये गाना बन चुका है स्कूली प्रार्थना स्कूल में सुबह-सुबह बोली जाने वाली प्रार्थनाओं में सिर्फ 'इतनी शक्ति हमें देना दाता' और 'ऐ मालिक तेरे बंदे हम ही नहीं है', बल्कि आरडी बर्मन का 46 साल पहले आया कालजयी गीत 'तेरी है जमीं...तेरा आसमां भी है', जिसका म्यूजिक आरडी बर्मन ने दिया है और इसके लिरिक्स उर्दू शायर साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। इस कल्ट गीत को आवाज एक्ट्रेस और सिंगर पद्मिनी कोल्हापुरे ने दी है।

खास बात ये है कि फिल्म का गीत 'तेरी है जमीं तेरा आसमां' बच्चों और शिक्षकों की सिचुएशन पर ही फिल्माया गीत है। जिसमें चलती ट्रेन में बच्चे खुशी-खुशी ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन में आग लग जाती है और सभी स्कूल के बच्चे हिम्मत रखते हुए भगवान से प्रेयर करते हुए ये गीत गाते हैं। इस गाने में पद्मिनी कोल्हापुरे ने सिर्फ अपनी आवाज ही नहीं दी, बल्कि उन पर ये गाना फिल्माया भी गया है।

वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर हुई थी फिल्म की शूटिंग जिस फिल्म में बच्चों पर यह गीत फिल्माया गया है, उसका टाइटल 'द बर्निंग ट्रेन' है, जिसमें पद्मिनी कोल्हापूरे के अलावा धर्मेंद्र, विशाल देसाई, विनोद खन्ना, जितेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, नीतू कपूर, विनोद मेहरा, डैनी डेंजोंगप्पा, नवीन निश्चल, सिमी ग्रेवाल, आशा सचदेव सहित कई एक्टर्स नजर आए थे।