'उसके अंदर किसी हीरोइन की आत्मा...' बेटी राशा के लिए Raveena Tandon ने क्यों कही ये बात?

साल 2025 में कई स्टार किड्स ने बॉलीवुड में कदम रखा जिनमें रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी शामिल हैं। राशा ने अपनी मां की तरह लोगों का दिल जीता और उनका गाना उई अम्मा हिट हो गया। रवीना टंडन ने बताया कि राशा पहले एरियाना ग्रांडे बनना चाहती थीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। साल 2025 स्टार किड्स के लिए अच्छा रहा। कई नए चेहरे अपने अभिनेता माता-पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए सीधे बॉलीवुड में कदम रखा। इस सूची में एक खास नाम जो जल्द ही ऑनलाइन सनसनी बन गया, वह है रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी का।

एरियाना ग्रांडे बनना चाहती थीं राशा अपनी स्टार मां की तरह, राशा ने अपने हाव-भाव और डायलॉग डिलीवरी से लोगों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं! इस स्टार किड के चार्टबस्टर हिट गाने "उई अम्मा" ने फैंस को थिरकने पर मजबूर किया। उनकी बॉलीवुड फिल्म के लिए ये गाना सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनय में करियर बनाने से पहले, राशा सबसे बेस्ट सेलिंग म्यूजिक आर्टिस्ट, एरियाना ग्रांडे बनना चाहती थीं?

रवीना ने आगे कहा, 'मैं उससे पूछती थी 'तुम क्या बनना चाहती हो?' पहले उसका कहना था 'मैं एरियाना ग्रांडे बनना चाहती हूं'। फिर एरियाना ग्रांडे से कुछ बदला तो कहती थी, 'मैं एक रॉकस्टार बनना चाहती हूं' फिर एक रॉकस्टार से के बाद बोली मां मुझे लगता है कि मैं अभिनय करना चाहती हूं'। मैं ऐसी थी 'ओह, ठीक है, हमें नहीं पता था'। तो यह बहुत प्यारा था। लेकिन मुझे लगता है कि जब वह एक बच्ची थी, तब से वास्तव में यह मजेदार है। रवीना ने कहा कि मैं अपनी मां से कहती रहती थी कि इसमें ना कोई पुरानी हीरोइन की आत्मा है।