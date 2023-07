केदारनाथ धाम में लड़की ने घुटने पर बैठ किया ब्वॉयफ्रेंड को प्रपोज, पुलिस ने लिया एक्शन तो भड़कीं रवीना टंडन

दरअसल केदारनाथ धाम के इस वायरल वीडियो में कपल के आस-पास श्रद्धालुओं की भरी भीड़ मौजूद थी। ऐसे में कई लोगों ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वहीं अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन मंदिर परिसर को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। वहीं अब रवीना टंडन इनके सपोर्ट में उतरी हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां पर कोई भी खबर मिनटों में वायरल हो जाती है। इसी बीच इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की घुटनों पर बैठकर अपने ब्वॉयफ्रेंड को प्रपोज करती नजर आ रही है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इस बात को लेकर बाद में पुलिस ने उन पर एक्शन लिया। वहीं, अब रवीना टंडन कपल के सपोर्ट में आई हैं। आखिर क्या है ये वीडियो सोशल मीडिया पर केदारनाथ धाम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक कपल केदारनाथ धाम मंदिर के बाहर रोमांटिक होते नजर आए। बता दें कि एक लड़की घुटनों पर बैठकर अपने ब्वॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है। वहीं, लड़की के प्रपोज करने के बाद उसका ब्वॉयफ्रेंड प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उसे को गले लगा लेता है। इस वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कई लोगों को बाबा के दरबार में एक-दूसरे को प्रपोज करना काफी पसंद आ रहा है। वहीं, कई को इस पावन जगह पर ऐसा करना रास नहीं आ रहा है। मंदिर परिसर ने कपल के​ खिलाफ दर्ज कराई शिकायत कपल का इस तरह से मंदिर परिसर में एक-दूसरे को प्रपोज करना मंदिर समिति बिल्कुल पसंद नहीं आया। कपल का वीडियो देखने के बाद उन्होंने इस पर एक्शन लिया और पुलिस को पत्र लिखकर वीडियो बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। ऐसे में पुलिस ने भी कपल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इस बात को लेकर इस वक्त काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं, कपल के खिलाफ एक्शन लेता देख बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीन टंडन भड़क गईं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कपल का सपोर्ट किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। रवीना टंडन ने पोस्ट शेयर कर कही ऐसी बात रवीना टंडन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'हमारे भगवान कब से उन भक्तों के खिलाफ हो गए जो अपने प्यार के पल को उनके आशीर्वाद के साथ पवित्र बनाना चाहते हैं? शायद वेस्टर्न तरीके या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही प्रपोज करना सेफ है। फूल, मोमबत्ती और चॉकलेट...। बहुत दुखद! ये एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है जो अपने रिश्ते के लिए सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहते थे।'

