Ratan Tata के देहांत की वजह से Ajay Devgn ने कैंसिल किया अपना जरूरी काम, पोस्ट शेयर कर दी जानकारी

इसी के साथ रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा,'दुनिया एक दूरदर्शी शख्स के जाने का शोक मना रही है। रतन टाटा की विरासत हमेशा पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। भारत और उससे परे उनके योगदान अतुलनीय है। हम उनके बहुत आभारी हैं। रेस्ट इन पीस, सर।'

The world mourns the loss of a visionary. Ratan Tata's legacy will forever inspire generations. His contributions to India and beyond are immeasurable. We are deeply grateful. Rest in peace, Sir. 🙏