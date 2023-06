Rashmika Mandanna: 80 लाख की ठगी पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, मैनेजर ने भी रखा अपना पक्ष, जानें पूरा सच

Rashmika Mandanna Statement On Her Feud Rumours With Manager साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना कुछ दिनों से अपने साथ हुई ठगी को लेकर खबरों में बनी हुई थीं। अब उन्होंने इस खबर पर रिएक्ट करते हुए इसे अफवाह बताया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उनके साथ ठगी जैसा कुछ नहीं हुआ है। उनके मैनेजर को लेकर कही जा रही बातें गलत है।