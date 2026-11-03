Mysaa: टूटेंगे सारे रिकॉर्ड! रश्मिका मंदाना के खूंखार और एनर्जेटिक अवतार ने खड़े किए रोंगटे, नया गाना रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म मायसा से उनका पहला सिंगल, 'ओ मायसा रे' (O Mysaa Re), आखिरकार रिलीज हो गया है। म्यूजिक वीडियो की एक क्लिप शेयर करते हुए, अभिनेत्री ने गाने के बारे में अपने विचार भी शेयर किए।

रश्मिका ने गाने को एक 'वॉर क्राई' बताया। वीडियो में रश्मिका के दमदार डांस मूव्स देखकर, कई फैंस ने कहा कि इसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। करेगी रणबाली से अच्छा कलेक्शन वहीं, कई लोगों ने यह भी उम्मीद जताई कि मायसा में उनके और उनके पति विजय देवरकोंडा की 'रणबाली' से भी बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है। अपने डांस सीक्वेंस की एक क्लिप शेयर करते हुए, रश्मिका ने गाने के बारे में लिखा, ' मायसा रे!! ए वार क्राई! दर्द और गुस्से की एक चीख! एक जागृति!! अब यह सब आपका है!' इसके बाद से कमेंट्स सेक्शन में फैंस ने तुरंत अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया।

O Mysaa Re!! A war cry! A scream of pain and rage! An awakening!! All yours now! @rawindrapulle @jakes_bejoy @suddalaashokte1 @Sindhujas13 @brindagopal @kshreyaas #NaveenSasi @unformulafilms @tseriessouth https://t.co/4qLeUFdnuw — Rashmika Mandanna (@iamRashmika) November 2, 2026 फैंस ने कमेंट सेक्शन में की तारीफ गाने का वीडियो देखकर एक यूज़र ने ट्वीट किया, 'मुझे पक्का यकीन है कि 'MYSAA' 'राणाबाली' की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी।' एक अन्य यूजर ने गाने में रश्मिका के लुक की तारीफ करते हुए लिखा, 'हर फ्रेम में गहरे दुख से युद्ध की ओर एक अद्भुत बदलाव दिखता है; रश्मिका सिर्फ गुस्से का अभिनय नहीं कर रही हैं, बल्कि वे पूरी तरह से उस गुस्से में ढल गई हैं।' एक और यूजर ने अभिनेत्री और फिल्म में उनके अलग लुक की तारीफ करते हुए कहा,'रश्मिका एकदम अलग ही अंदाज में हैं! उनकी एनर्जी, विजुअल्स इसे और भी खास बना रहे हैं।'