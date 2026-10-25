Rashmika Mandanna के ट्रोलर्स को जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब, 'कॉफी विद करण 9' में एक्ट्रेस ने सुनाई थी आपबीती

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ और हिंदी फिल्मों में अपने एक्टिंग की छाप छोड़ चुकीं एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना हाल ही में कॉफी विद करण के 9वें सीजन के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आईं। यहां वे अपने पति और अभिनेता विजय देवराकोंडा के साथ नजर आईं।

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) अक्सर अपने बोलने के लहजे (accent) को लेकर ऑनलाइन आलोचनाओं के घेरे में रही हैं। लेकिन अभिनेत्री का कहना है कि वह कभी नहीं चाहती थीं कि ऐसी आलोचनाओं की वजह से उनके काम के चुनाव पर कोई असर पड़े।

जावेद अख्तर ने दिया करारा जवाब 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) सीजन 9 के हालिया एपिसोड में उन्होंने उस ट्रोलिंग के बारे में खुलकर बात की जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है। अब भारतीय सिनेमा के दिग्गज लिरिसिस्ट और स्क्रीनराइटर जावेद अख्तर ने उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है।

Those who have any problem with the pronounciation of Tamil actor Rashmika should be given a few lines of Tamil which is the oldest spoken language in the world and let’s see how well they pronounce Tamil . This fake and baseless linguistic superiority is not acceptable. — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) October 25, 2026 जावेद अख्तर ने ट्रोलर्स पर साधा निशाना गीतकार और लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने एक्ट्रेस की ट्रोलिंग पर अपनी बात रखी है। उन्होंने X पर लिखा, 'जिन्हें 'तमिल एक्ट्रेस' रश्मिका के उच्चारण से कोई दिक्कत है, उन्हें तमिल भाषा की कुछ पंक्तियां पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, देखते हैं कि वे इसे कितनी अच्छी तरह बोल पाते हैं। भाषा को लेकर यह झूठी और बेबुनियाद श्रेष्ठता की भावना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है'।

रश्मिका ने आलोचनाओं पर की बात आलोचना पर बात करते हुए रश्मिका मंदाना ने बताया कि उनके करियर की शुरुआत से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा, 'जब से मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया है, तब से मुझे किसी न किसी बात पर आलोचना या ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है - चाहे वह मेरी परफॉर्मेंस हो, भाषा हो, एक्टिंग हो, या फिर मेरा लहजा (accent) - कुछ भी हो सकता है। इसलिए, मैंने कभी अपने लिए कोई रुकावट नहीं खड़ी करना चाही।