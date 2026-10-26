'सब भाड़ में जाओ...', 'कॉफी विद करण' कॉन्ट्रोवर्सी पर Rashmika-Vijay ने तोड़ी चुप्पी, ट्रोलिंग पर दिया करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कॉफी विद करण सीजन 9' में जाने के बाद सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर बवाल मच गया। लोगों ने विजय के बिहेवियर को देखकर उन्हें रेड फ्लैग तक करार दे दिया। अब रश्मिका और विजय दोनों ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

मेरे और विजय से जुड़े इस पूरे मामले पर मेरी तरफ से बस एक छोटी-सी बात। मैं आमतौर पर इन चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है। कभी-कभी मुझे लोगों की बातें पढ़ना और उनसे एक अलग नजरिया समझना भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारे इंटरव्यू को लेकर इस समय जो माहौल बना हुआ है, वह लोगों की अलग-अलग राय से ज्यादा एक ऐसी भीड़ जैसा लग रहा है, जो अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को निशाना बना रही है।

सबसे पहली बात, यह कभी भी गिनती या पूरे एक साल की बात नहीं थी। कुछ लोग बस इसी बात पर अटक गए। हां, हमारे बीच वह बातचीत हुई थी। लेकिन हम दोनों में से कोई भी किसी बड़े प्रपोजल की उम्मीद नहीं कर रहा था। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जिंदगी के उतार-चढ़ाव, खुशियों और मुश्किलों के बावजूद हम दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए यह सही समय है और हमने ऐसा किया। हमने एक-दूसरे को चुना।

इसके साथ ही रश्मिका ने उस बात का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 100 बार विजय से पूछा शादी के लिए। इस पर रश्मिका ने कहा कि अगर मैं प्यार में डूबी हुई हूं तो इसमें गलत क्या है? अपने प्यार के लिए ये मैं 100 बार तो क्या 1000 बार भी करूंगी।