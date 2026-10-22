'100 बार शादी के लिए पूछा...', रश्मिका को लेकर विजय देवरकोंडा के बयान से भड़के लोग, एक्टर को बुलाया 'रेड फ्लैग'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसकी वजह उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'रणबाली' (Ranabaali) नहीं बल्कि उनका एक बयान है।

दरअसल, विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के साथ करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' (Koffee With Karan Season 9) में आए थे। इस शो में उन्होंने रश्मिका संग शादी की वजह बताई जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।

रश्मिका ने 100 बार शादी के लिए पूछा शो में करण जौहर ने मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछा, तब उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने रश्मिका से 100 बार शादी के लिए पूछने के लिए कहा था और उन्होंने करीब एक साल तक उनसे शादी के लिए पूछा। विजय के इस बयान के बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं।

Vijay Deverakonda is not hated enough, to be honest. He deserves more. What kind of attitude is this? There's a difference between being casually funny and publicly making your own wife the butt of a joke. Some things are better left unsaid. https://t.co/P07mUZnVnR — ɴᴏʟᴀɴ (@krrishnolan) October 21, 2026 विजय देवरकोंडा हुए ट्रोल कई लोग विजय को रोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, "रश्मिका विजय से प्यार करती हैं, लेकिन विजय खुद से प्यार करते हैं।" वहीं, कुछ कह रहे हैं कि रश्मिका को थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। यही नहीं, कुछ लोग विजय को रेड फ्लैग बुला रहे हैं। कुछ यह भी कह रहे हैं कि विजय ने रश्मिका को शर्मिंदा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक्टर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है।