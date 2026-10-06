साउथ में अभी भी कायम है 'Dhurandhar का फीवर', Vijay Deverakonda ने बताया जिम में नॉन स्टॉप बजते हैं गाने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'रणबाली' (Ranabaali) में व्यस्त हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कपल ने बताया कि उन्हें धुरंधर (Dhurandhar) का म्यूजिक कितना पसंद है।

हाल ही में हुई बातचीत के दौरान, जब उनसे पूछा गया कि साउथ में आजकल कौन से हिंदी गाने पसंद किए जा रहे हैं, तो विजय ने तुरंत 'धुरंधर' के साउंडट्रैक का जिक्र किया। जिम में चलते हैं धुरंधर के गाने पॉडकास्टर शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए विजय ने कहा कि इस फिल्म के गाने दक्षिण भारत के जिम में काफी पॉपुलर हो गए हैं। विजय ने कहा कि वहां के जिम में धुरंधर के गाने नॉन स्टॉप चलते हैं।

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कौन सा गाना? तो विजय तुरंत वो नाम तो याद नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने शुभांकर से गुनगुनाने के लिए कहा। इसी बातचीत में विजय ने बताया कि वो इंडिपेंडेंट रिलीज हुए कई गानों का सुनना भी पसंद करते हैं।