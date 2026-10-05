'मैं रोने लगी थी...' 'गीता गोविंदम' के सेट पर Rashmika पर चिल्लाए थे विजय देवराकोंडा, बताया पहली मुलाकात का किस्सा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना ने बताया है कि 'गीता गोविंदम' के सेट पर विजय देवरकोंडा के साथ उनकी पहली मुलाकात वैसी नहीं हुई जैसी उन्होंने सोची थी। एक्ट्रेस ने याद किया कि कैसे शूटिंग के पहले ही दिन विजय की एक सीधी-साफ बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।

जब विजय ने रश्मिका के गाने पर जताई आपत्ति उस समय रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इंडस्ट्री में नई थीं, जबकि विजय पहले ही कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। उन्होंने कहा कि वह उन्हें सर कहकर बुलाती थीं क्योंकि वह उन्हें ज्यादा अनुभवी मानती थीं। लेकिन मामला तब अजीब हो गया जब विजय ने सेट पर उनके बजाए जा रहे म्यूजिक पर आपत्ति जताई।

विजय देवराकोंडा ने दिया ये रिस्पॉन्स बाद में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने बताया कि वह बस जैसे हैं वैसे ही पेश आ रहे थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को कैसी लगेंगी जिससे वह अभी-अभी मिले हैं। उन्होंने कहा, 'मैं एक सीधा-साफ बोलने वाला इंसान हूं, और मान लेता हूं कि हर कोई मेरी नीयत समझ जाएगा। मुझे लगता है कि हमें खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी जब आप एक-दूसरे को पूरी तरह नहीं जानते, तो यह सोचना मेरी बेवकूफी थी कि वह मेरी बात समझ जाएंगी।

विजय ने आगे कहा, ' मैंने बस यूं ही कह दिया, 'यह कैसा घटिया म्यूजिक बजा रही हो?' मैं चिल्लाया क्योंकि हमें बीच में एक ही कारवां शेयर करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि हम बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए आधा कारवां उनके लिए था और आधा मेरे और मेरी टीम के लिए। मैं चिल्लाया, 'यह कैसा घटिया म्यूजिक बजा रही हो?'

विजय ने माना कि रश्मिका को उस पल से सच में बुरा लगा था। उन्होंने याद करते हुए कहा, 'उनकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उन्हें लगा कि वह उन्हें पसंद नहीं करते'। एक्ट्रेस को यह भी याद है कि कैसे 'गीता गोविंदम' (Geetha Govindam) की शूटिंग के दौरान उनके रिश्ते धीरे-धीरे बदले। विजय डायलॉग्स में उनकी मदद करते थे, वहीं रश्मिका ने धीरे-धीरे उन्हें सर कहना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, 'मैं बहुत सेंसिटिव थी और हर बात से परेशान हो जाती थी। जब हमने फिल्म पर काम करना शुरू किया और सेट पर जाती थी, तो वह डायलॉग्स में मेरी मदद करते थे। फिर हम दोस्त बन गए'।