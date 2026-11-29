एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों के हर सीन बनने में पैसों के साथ सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती हैं। ऐसे में फिल्मकार चाहते हैं कि उनकी फिल्मों से जुड़े हर दृश्य, वीडियो और कंटेंट उनके सुनियोजित समय पर ही आए। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कई फिल्मों के सेट से शूटिंग के फुटेज लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। धुरंधर अभिनेता रणवीर सिंह की आगामी फिल्म प्रलय के सेट से भी ऐसे दो फुटेज लीक हो चुके हैं।

हालांकि, अब निर्माता इस मामले में कोई ढील नहीं बरतना चाहते हैं। ऐसे में खबरें हैं कि भविष्य में फिर ऐसा न हो इसलिए सेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रलय के सेट पर लगेगी पाबंदी लंबे समय से फिल्म प्रलय को लेकर रणवीर सिंह का नाम चर्चा में बना हुआ है। धुरंधर 2 की सफलता के बाद ही उन्होंने इस मूवी की शूटिंग कर दी थी। शूटिंग सेट से एक्टर की कई फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर जमकर सामने आए, जिन पर पाबंदी लगती हुई दिख सकती है।

सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, आगे किसी भी तरह की अनधिकृत फुटेज बाहर न आए, इसके लिए निर्माताओं ने सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही शूटिंग की लोकेशन ही बदल दी है। अब फिल्म की शूटिंग मुंबई के बोरीवली स्थित एक स्टूडियो के बंद सेट (क्लोज्ड सेट) में होगी, जहां बाहरी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हाल ही में रणवीर ने इसी स्टूडियों मे करीब 200 जूनियर कलाकारों के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग की है। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू हुई थी।