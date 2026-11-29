रणवीर सिंह की Pralay पर 'लीक' का खतरा, मेकर्स ने सेट पर कसा सुरक्षा का शिकंजा?
अभिनेता रणवीर सिंह अपकमिंग मूवी प्रलय की शूटिंग को लेकर मेकर्स ने अब एक बड़ा प्लान बनाया है।
HighLights
रणवीर सिंह की अगली फिल्म प्रलय
प्रलय के सेट पर कसा जाएगा शिकंजा
लीक हो चुके हैं प्रलय के फोटोज
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों के हर सीन बनने में पैसों के साथ सैकड़ों लोगों की मेहनत लगती हैं। ऐसे में फिल्मकार चाहते हैं कि उनकी फिल्मों से जुड़े हर दृश्य, वीडियो और कंटेंट उनके सुनियोजित समय पर ही आए। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कई फिल्मों के सेट से शूटिंग के फुटेज लीक होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। धुरंधर अभिनेता रणवीर सिंह की आगामी फिल्म प्रलय के सेट से भी ऐसे दो फुटेज लीक हो चुके हैं।
हालांकि, अब निर्माता इस मामले में कोई ढील नहीं बरतना चाहते हैं। ऐसे में खबरें हैं कि भविष्य में फिर ऐसा न हो इसलिए सेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
प्रलय के सेट पर लगेगी पाबंदी
लंबे समय से फिल्म प्रलय को लेकर रणवीर सिंह का नाम चर्चा में बना हुआ है। धुरंधर 2 की सफलता के बाद ही उन्होंने इस मूवी की शूटिंग कर दी थी। शूटिंग सेट से एक्टर की कई फोटोज और वीडियो इंटरनेट पर जमकर सामने आए, जिन पर पाबंदी लगती हुई दिख सकती है।
सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट्स के अनुसार, आगे किसी भी तरह की अनधिकृत फुटेज बाहर न आए, इसके लिए निर्माताओं ने सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही शूटिंग की लोकेशन ही बदल दी है।
अब फिल्म की शूटिंग मुंबई के बोरीवली स्थित एक स्टूडियो के बंद सेट (क्लोज्ड सेट) में होगी, जहां बाहरी लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हाल ही में रणवीर ने इसी स्टूडियों मे करीब 200 जूनियर कलाकारों के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग की है। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में शुरू हुई थी।
उसके बाद फिल्म के सेट से पहले सितंबर में और फिर नवंबर में विजुअल लीक की दो घटनाएं सामने आई। जय मेहता के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिका में हैं।
कब रिलीज होगी प्रलय
फिलहाल मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि रणवीर सिंह की प्रलय को कब रिलीज किया जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2028 में प्रलय बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती है। आधिकारिक रिलीज डेट के एलान का सबको इंतजार है।
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