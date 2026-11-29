प्रियंका सिंह, मुंबई। कई लोग कहते हैं कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम है, हालांकि फिल्मकार व अभिनेता अमोल गुप्ते का ऐसा मानना नहीं है। आगामी दिनों में वह रणवीर सिंह के साथ फिल्म प्रलय में नजर आएंगे।

प्रचार की चकाचौंध से दूर रहने वाले अमोल से सिनेमा का बदलते स्वरूप, आने वाली फिल्म प्रलय जैसे कई विषयों पर हुई बातचीत के अंश।

आप अभिनय के साथ निर्देशन भी करते हैं। लेकिन क्या अभिनय के मुकाबले निर्देशन कहीं पीछे रह जाता है?

ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिनेमा में अपनी भागीदारी निभाते हुए, दोनों काम पूरे शौक से करता हूं। मुझे सबसे ज्यादा रुचि खाना बनाने में है। अच्छी चाय बना लेता हूं। (मुस्कुराते हुए) मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी चाय बना सकते हैं, तो शायद अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं।

प्रलय में रणवीर सिंह के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं? काम पहली बार कर रहा हूं, लेकिन करीब 13-14 सालों से जानता हूं। फिल्म के साथ एक नया अनुभव हुआ। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। अभिनय की बात है, तो मैं वह काम कर लेता हूं. जो मुझे अच्छा लगता है।

ओटीटी पर काम करने से मैं थोड़ा डरता हूं, क्योंकि वहां की जरूरतें कई बार मेरी पसंद से अलग होती हैं। मैं पहले सोचता हूं और फिर काम के लिए हां कहता हूं, इसलिए दो-तीन साल में मेरी एक फिल्म आती है। आफर आते हैं, लेकिन फैसला हमें खुद करना होता है कि वैनिटी वैन में बैठना है या अच्छा काम करना है।

भारतीय सिनेमा में अब पुराने फार्मूलों से बाहर निकलकर अलग तरह की कहानियां बनाने की बात हो रही है। इस बदलाव की कितनी जरूरत है? अच्छी और अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। मेरे कुछ पसंदीदा फिल्मकार हैं, जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य ताम्हाणे की फिल्म कोर्ट, नागराज मंजुले की सैराट और उनकी शार्ट फिल्म पिस्तुल्या, जिसे नेशनल अवार्ड मिला था, अविनाश अरुण की किल्ला पसंद रही हैं।

इन फिल्मों को देखकर लगता है कि इसे सिनेमा कहते हैं। अगर हमें दुनिया के सामने अपने सिनेमा को मजबूती से खड़ा करना है, तो कुछ ऐसा करना होगा जो अलग होने के साथ-साथ कुछ कहे। सिनेमा की अपनी एक महक होनी चाहिए।

अब फिल्मों के सीक्वल और फ्रेंचाइज का दौर है। क्या आपकी भी अपनी किसी फिल्म की कहानी आगे बढ़ाना चाहेंगे? मैं ऐसी फिल्में बना चुका हूं, जिनका मुद्दा अपनी कहानी के साथ पूरा हो जाता है। इसलिए मैं नए विषय तलाशता रहता हूं। मैंने एक यूनिवर्स बनाया है, हालांकि वह फीचर फिल्मों का यूनिवर्स नहीं है। यह आर्थिक जागरूकता पर आधारित फिल्मों की सीरीज है। इसकी पहली फिल्म वन इडियट मैंने साल 2012 में बनाई थी, दूसरी फिल्म रिटर्न आफ वन इडियट साल 2017 में आई।

अब मैंने कहानी वन इडियट की पूरी कर ली है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। देश के युवाओं को समझना जरूरी है कि वे अपने पैसों के साथ क्या कर रहे हैं, भविष्य के बारे में सोचते भी हैं या नहीं। उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में लोग लोन लेकर जीने और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने को सामान्य मानने लगे हैं।

मैं अपनी इन फिल्मों के जरिए लोगों को आर्थिक मामलों में सावधान रहने का संदेश देना चाहता हूं। मेरी ये तीनों फिल्में उसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आपने कहा कि आप पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। लेकिन आज के दौर में खुद का प्रचार जरूरी नहीं लगता? मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं दो रोटी खाता हूं। मुझे न बंगला बनाना है, न गाड़ी बदलनी है। ऐसा कोई नहीं, जो सोने का बिस्कुट पचा सके। चाहे वह कितना ही अमीर क्यों न हो। बड़े-बड़े संत और पीर भी कह गए हैं कि इतना क्यों भाग रहे हो। अपनी दिशा पता होगी, तो फिर ज्यादा भ्रम नहीं रहेगा। लोग मुझे समझते हैं, जानते हैं और प्यार करते हैं। मेरे लिए वही काफी है।

क्या भविष्य में किसी नए विषय पर फिल्म बनाने की योजना है? मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, जिससे मैं तब मिला था, जब वह पांच-छह साल का था। वह उस स्कूल में पढ़ता था, जहां मेरा बेटा भी पढ़ता था। आज वह 28 साल का हो चुका है। उसने मेरी फिल्म स्टेनली का डब्बा में एक गाना भी गाया था, वह बेहद प्रतिभाशाली है। उसे आटिज्म है, लेकिन उसके अंदर असाधारण क्षमताएं हैं।