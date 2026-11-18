एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली: अभिनेता रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर इस वक्त सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी है। इन दोनों ने मिलकर धुरधंर और धुरधंर 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जरिए हिंदी सिनेमा में कामयाबी का नया इतिहास लिखा है।

अब खबर है कि रणवीर और आदित्य की जोड़ी फ्यूचर में एक नई फिल्म के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। दोनों ने अपकमिंग फिल्म के डील को डन कर लिया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

साथ लौटेंगे रणवीर और आदित्य बतौर एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर फ्रेंचाइजी की अपार सफलता के बाद अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर लंबे समय से चर्चा में बने हुए हैं। अब खबर आ रही है कि उनकी अपकमिंग मूवी में निर्देशक आदित्य धर की एक फिल्म का नाम शामिल होने जा रहा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य ने रणवीर संग तीसरी फिल्म को करने के लिए बातचीत की है और अभिनेता इसके लिए राजी भी हो गए हैं।

आपको बता दें कि डायरेक्टर आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली धुरंधर पार्ट-1 और धुरंधर पार्ट-2 के जरिए रणवीर सिंह हिंदी सिनेमा में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। जिसकी वजह से इंडस्ट्री के फिल्ममेकर्स में अभिनेता की डिमांड काफी बढ़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि धुरंधर फ्रेंचाइजी ने ग्लोबली 3100 करोड़ का कारोबार कर बॉलीवुड में इतिहास रचा है।