साइबर अटैक का शिकार हुए यूट्यूबर Ranveer Allahbadia, चैनल हैक-सारे वीडियो डिलीट, सामने आया पहला रिएक्शन

साइबर अटैक की चपेट में रणवीर अल्लाहबादिया

खबरों के मुताबिक रणवीर अल्लाहबादिया का नाम देश के फेमस यूट्यूबर्स में शुमार है। पॉडकास्ट के ट्रेंड को सही मायने में इन्होंने ही बढ़ावा दिया है। लेकिन फिलहाल वह साइबर अटैक की मार झेल रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल बीयर बाइसेप्स को सर्च करने पर This Page Not Available लिखा आ रहा है।

