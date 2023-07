Rani Mukerji ने करण जौहर और फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' को लेकर किया बड़ा खुलासा

Latest from Rani Mukerji एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने टेलेंट को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वह हुनर को तवज्जो देती हैं और नए लोगों के साथ काम करना पसंद करती हैं। हाल ही में आई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुख्य किरदार के रूप में नजर आई हैं जिसे आशिमा छिब्बर ने डायरेक्ट किया है।

मुबंई, जागरण एजेंसी। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने टेलेंट को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वह हुनर को तवज्जो देती हैं और नए लोगों के साथ काम करना पसंद करती हैं। हाल ही में आई फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुख्य किरदार के रूप में नजर आई हैं, जिसे आशिमा छिब्बर ने डायरेक्ट किया है। रानी कहती हैं कि, 'मैं हमेशा नए निर्देशकों को लेकर उत्साहित रही हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि वे गलती करने के लिए लालायित रहते हैं और मुझे ये पसंद है। निश्चित रूप से यही एक कारण है कि मैंने बहुत से नए निर्देशकों के साथ काम किया और उनके साथ आपसी क्रिएटिविटी के साथ काम किया, इसलिए मैं खुद को काफी लकी भी मानती हूं। पुराने निर्देशकों को किया याद उन्होंने करण जौहर के साथ पहली निर्देशित फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' को भी याद किया। उन्होंने याद करते हुए कहा... 'पहली बार निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मुझे करण जौहर के साथ फिल्म 'कुछ-कुछ होता है' करने के साथ मिला। इस फिल्म ने देश के युवाओं के महत्व को काफी बढ़ाया उनके साथ क्रिएटिव रूप से काम करना मेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि उनके पास एक एमेजिंग स्टोरी थी। रानी ने आगे बताया, मैंने शाद अली के साथ उनकी पहली फिल्म 'साथिया' में काम किया। उन्होंने भी मुझे एक ऐसी फिल्म दी है जिस पर मुझे अपनी फिल्मोग्राफी में गर्व है! गोपी पुथरन एक और उत्कृष्ट निर्देशक हैं जिन्होंने 'मर्दानी' की दूसरी किस्त का निर्देशन किया है। रानी ने आगे कहा, उन्होंने पर्दे पर एक बेहद स्वतंत्र और साहसी महिला का निर्माण किया है और मैं ऐसा करने के लिए उनका सम्मान करती हूं क्योंकि सिनेमा महिलाओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है।

