Randeep Hooda ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर की शूटिंग की पूरी, कहा- मौत के मुंह से आया वापिस

नई दिल्ली, जेएनएन। Randeep Hooda Swatantryaveer Savarkar: रणदीप हुड्डा ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है।अब उन्होंने जानकारी दी है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह मौत के मुंह से वापस आए हैं। गौरतलब है कि रणदीप हुड्डा ने इस भूमिका को निभाने के लिए काफी ज्यादा वजन कम कर लिया था। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है तो वह ठीक से खाना खा सकते हैं।

गौरतलब है कि रणदीप हुड्डा इस फिल्म में हिंदुत्व के पुरोधा विनायक दामोदर सावरकर की भूमिका निभा रहे हैं। अभिनेता ने वीडियो से बना एक मोंटाज शेयर किया है। इसमें उन्हें सेट पर देखा जा सकता है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि वह मौत को छूकर वापस आए हैं। वीडियो में कास्ट और क्रू को "वंदे मातरम" चिल्लाते हुए भी देखा जा सकता हैं। सभी ने फिल्म की शूटिंग पूरी होने की खुशी केक काटकर मनाई है।

रणदीप हुड्डा को पैरों में नी ब्रेस पहने देखा गया है। गौरतलब है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने अपने घुटने की सर्जरी कराई थी। उन्होंने इस अवसर पर अपनी टीम का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है,

रणदीप हुड्डा ने इस भूमिका के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है तो वह ठीक से खा सकते हैं। उन्होंने लिखा है,

It's a wrap for #VeerSavarkar. I have been to death and back for this film but that is a topic for another day. For now, big heartfelt thanks to my team, cast and crew, to have rallied day and night behind me through thick and thin and made it happen. Finally now I can eat… pic.twitter.com/2ajqfiLb4S— Randeep Hooda (@RandeepHooda) June 22, 2023