विदेशी सेंसर से Ramanaya को मिली हरी झंड़ी, इतने घंटे तक थिएटर्स में चलेगी रणबीर कपूर की पौराणिक फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के सुपरस्टार रणबीर कपूर और यश की आने वाली फिल्म रामायण को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। जैसे-जैसे रामायण पार्ट-1 (Ramayana Part-1) की रिलीज नजदीक आ रही है, इसको लेकर अलग-अलग अहम जानकारियां भी सामने आ रही हैं।

अब खबर है कि रामायण को विदेश में सेंसर बोर्ड की तरफ से पास कर दिया गया है। फिल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और कितने घंटे तक ये पौराणिक फिल्म थिएटर्स में जारी रहेगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं-

विदेश में सेंसर बोर्ड से पास हुई रामायण पार्ट-1 बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (USA) में निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की रामायण पार्ट-1 की सेंसर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मिली जानकारी के आधार पर मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने रणबीर की पौराणिक कहानी वाली फिल्म रामायण को PG-13 सेंसरशिप रेटिंग दी है। यह रेटिंग भारत में मिलने वाली U/A रेटिंग के समान ही है, जिसका मतलब है कि फिल्म में कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है, जो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देखने के लायक न हो।

हालांकि, अन्य कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रामायण फिल्म का इंग्लिश वर्जन थोड़ा छोटा और इसकी अवधि लगभग 2 घंटे 45 मिनट का हो सकती है। इस मामले के बारे में फिलहाल आधिकारिक पुष्टिकरण करना थोड़ा जल्दबाजी होगी।